La fauna ibérica es un pozo de sorpresas y un tesoro de biodiversidad. Al margen de los animales más conocidos y ‘mediáticos’, existe un sinfín de especies con características realmente increíbles. Por ejemplo, pocos saben que en nuestro país vive el mamífero más pequeño del mundo. Se trata de una minúscula criatura que pesa alrededor de dos gramos y cuyo cuerpo no pasa de los cinco centímetros.
Estamos hablando de la musaraña enana o musgaño enano (Suncus estruscus), un mamífero que es fácil confundir con un pequeño roedor, si bien no tiene nada que ver con ellos. Su pequeño cuerpo peludo está acompañado de una cola de entre dos y tres centímetros.