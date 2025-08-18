Las hormigas son una plaga común en muchos hogares, y pueden ser bastante molestas y difíciles de controlar. Aparecen de la nada y muchas veces no sabemos cómo acabar con ellas.

De forma general, podemos darte algunas recomendaciones que puedes hacer para tratar de acabar con estos molestos bichitos. Lo primero que tienes que hacer para acabar con las hormigas en tu hogar es identificar la fuente de la infestación. Pueden estar entrando por una grieta en la pared, por la ventana, por la puerta o por alguna otra abertura. Una vez que hayas identificado la fuente, puedes tomar medidas para sellarla.