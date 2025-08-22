España tiene una gran diversidad geográfica, ya que está formada por diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Cada región hace valer sus puntos fuertes, y en muchas ocasiones puede crearse cierta rivalidad con otros territorios.

Cada uno de estos territorios mantiene su propia cultura, tradiciones y en algunos casos, idioma propio. Nuestro país es uno de los más ricos en este aspecto, disfrutando de un gran patrimonio histórico que le convierte en uno de los más visitados del mundo.

El portal 'Electromanía', ha elaborado una encuesta para determinar cuál es la Comunidad Autónoma menos apreciada por los españoles. El estudio se ha realizado con la opinión de 1.600 personas sobre una serie de preguntas.