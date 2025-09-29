Un avión rumbo a Alicante aterriza de emergencia en Francia por un grupo de pasajeros ebrios

Un avión rumbo a Alicante aterriza de emergencia en Francia por un grupo de pasajeros ebrios

Lucía Feijoo Viera

Un vuelo de Ryanair que cubría la ruta entre Londres y Alicante fue desviado este lunes a Toulouse (Francia) debido al comportamiento alterado de varios pasajeros. Según testigos, los hombres, que formaban parte de una despedida de soltero, ya mostraban signos de embriaguez antes del despegue y continuaron con actitudes problemáticas durante el trayecto, incluyendo peleas, gritos y desobediencia a la tripulación. Finalmente, el avión aterrizó de forma anticipada para permitir que la policía francesa accediera y procediera a su detención, en medio de los aplausos del resto de los pasajeros.

