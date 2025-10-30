El misterio del lince ibérico blanco que se ha hecho viral ¿Por qué tiene ese color?

El misterio del lince ibérico blanco que se ha hecho viral ¿Por qué tiene ese color?

Lucía Feijoo Viera

El misterio del lince ibérico blanco que se ha hecho viral ¿Por qué tiene ese color?

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

Ángel Hidalgo no podía creer lo que tenía frente a sus ojos. Con su cámara consiguió captar una imagen nunca vista: un llamativo lince blanco. En un principio, las teorías apuntaban a que era un lince leucístico, pero los expertos ya han confirmado que solo se trata de un lince ibérico que ha perdido el color del pelo, posiblemente por estrés o por las condiciones ambientales. Una especie en peligro de extinción que, poco a poco, se va recuperando. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents