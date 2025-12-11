Cancha Solidaria Endesa

Con el respaldo de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb), Cancha Solidaria Endesa vuelve para apoyar cinco proyectos con hasta 10.000 euros cada uno, combinando una dotación inicial y un sistema de matchfunding que multiplica el impacto. Mientras que la edición anterior se centró en ayudar a poblaciones afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana, esta nueva convocatoria se abre a todo el país, invitando a clubes, asociaciones, colectivos y personas individuales a presentar candidaturas en busca de ayuda. El plazo está abierto del 25 de noviembre al 22 de diciembre y el requisito es sencillo: que el baloncesto sea el motor de la idea y el impacto social, el objetivo.