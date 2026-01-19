Atlas News

Primeras reacciones de los pasajeros de los trenes accidentados en Adamuz

Al menos 21 personas han fallecido y un centenar han resultado heridas tras el descarrilamiento de dos trenes a unos ocho kilómetros de la localidad cordobesa de Adamuz. Según los primeros datos, 25 heridos se encuentran graves y están siendo derivados a distintos hospitales de la zona. Por el momento se desconocen las causas del accidente. Se trata del primer accidente de un AVE en 34 años de servicio. La circulación ferroviaria entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estará suspendida, al menos, durante todo el lunes. También se verán afectadas conexiones con Cádiz, Algeciras y Granada.