Lucía Feijoo Viera

Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer

La menopausia está relacionada con la pérdida de materia gris y unos cambios en el cerebro que son similares a los observados en el Alzheimer, según sugiere este martes una investigación de la Universidad de Cambridge. Esto podría explicar por qué las mujeres son más propensas a sufrir demencia que los hombres, de acuerdo con el estudio, publicado en la revista 'Psychological Medicine' de esa universidad. Más información