UC3M

Esta IA permite detectar violencia de género a partir de la voz

Un equipo de investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha desarrollado una tecnología basada en Inteligencia Artificial (IA) capaz de detectar indicios de violencia de género a partir de características paralingüísticas de la voz, como el tono, el ritmo o la intensidad. Este avance podría transformar la atención en líneas telefónica de ayuda o servicios de telemedicina abriendo nuevas vías para la detección temprana y no invasiva de situaciones de riesgo. Más información