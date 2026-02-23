Atlas News

Dos años del trágico incendio del edificio de 14 plantas de Campanar en Valencia

Difícil borrar de la memoria imagen de aquella tarde. Las 14 plantas del edificio en llamas y la más sobrecogedora, la de los vecinos atrapados, pidiendo ayuda desde sus balcones. Oscar logró salir de su casa, mientras el incendio se propagaba por la fachada, avivado por el viento y por los materiales inflamables. Diez personas perdieron la vida. Los vecinos que siguen muy pendientes de las obras, encaran unidos el regreso. Las previsiones apuntan a que a finales de año podrán volver a sus casas. Más información