Jose María de Loma

Las llamas continúan devorando el hotel Ibis en el centro de Málaga

Un incendio originado en la madrugada de este lunes en el bar Le Grand Café, en la calle Padre Jorge Lamothe, ha obligado a desalojar a unas cien personas en el centro de Málaga. El fuego ha calcinado el restaurante y ha afectado al hotel Ibis situado encima, donde las primeras estimaciones de Bomberos apuntan a importantes daños. Las labores de extinción continúan mientras se investigan las causas y se revisa la seguridad de la estructura.