Lucía Feijoo Viera

Espectacular explosión de un cohete de Blue Origin durante una prueba de lanzamiento

Un cohete de la empresa aeroespacial Blue Origin, fundada por el magnate Jeff Bezos, explotó en la noche del jueves en Cabo Cañaveral, en el estado de Florida, Estados Unidos, durante una prueba en una plataforma de lanzamiento, lo que supone un nuevo revés para la compañía en su competencia con SpaceX. El cohete, del tipo New Glenn, estalló durante una prueba de encendido estático ('hot fire test'), una maniobra previa a un futuro lanzamiento orbital. Según Blue Origin, todo el personal fue evacuado y no se registraron heridos. Bezos apuntó que aún es pronto para conocer la causa del siniestro, pero subrayó que la empresa ya está trabajando para encontrarla. "Día muy duro, pero reconstruiremos lo que necesite ser reconstruido y volveremos a volar. Vale la pena", resumió el empresario estadounidense.