Lucía Feijoo Viera

Así trasladan a la playa a 'Timmy', la ballena que murió tras ser rescatada

La ballena jorobada 'Timmy', que apareció muerta frente a la isla danesa de Anholt después de haber sido liberada en el mar del Norte, ha sido remolcada hasta la playa para practicarle una autopsia. El cadáver, que llevaba semanas flotando en el agua y estaba hinchado por los gases de la descomposición, será examinado para determinar la causa de su muerte. El caso ha reavivado la polémica sobre el rescate que intentó salvar al cetáceo tras permanecer más de dos meses varado en la costa alemana del Báltico. Aunque una iniciativa privada logró trasladarlo y devolverlo al mar, varios expertos advirtieron entonces de que sus posibilidades de supervivencia eran muy escasas. La necropsia buscará ahora aclarar si la ballena podía haberse salvado o no.