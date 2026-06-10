Sara Fernández

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Un presa de BRIANS 1 se salta el protocolo y besa al papa en la mejilla

El papa León XIV ha abierto su agenda del día en barcelona con una visita a las presas del centro penitenciario Brians 1 donde ha trasladado el mensaje de que “todo ser humano es digno” y “no existe ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada”. Durante sus palabras dirigidas a las reclusas, el pontífice ha insitido en que los “errores de la vida no determinan la identidad de una persona” y ha recordado que ser cristiano significa “reconciliarse y perdonar”.

En el centro también han hablado dos presas contando su experiencia con el cristianismo y se le ha hecho entrega de varios reglaos. Por su parte, León XIV les ha entregado una imagen de la Virgen María.

El acto ha supuesto un hito porque es la primera vez que un papa visita una cárcel de España.