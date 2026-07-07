Sara Fernández

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Los toros de Fuente Ymbro inauguran los Sanfermines 2026 con un rápido y emocionante encierro sin heridos por asta

Los toros de la ganadería gaditana de Fuente Ymbro han estrenado los Sanfermines 2026 con una carrera rápida y emocionante en el primer encierro de las fiestas, que no ha dejado heridos por asta. En una mañana de reencuentros y emociones, con un recorrido con nutrida presencia de corredores pese a ser martes, la marcha de la manada ha resultado agrupada y veloz, con caídas de mozos, algunos de los cuales han precisado asistencia médica por golpes y contusiones. Más información