Sara Fernández

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Tragedia en Los Gallardos (Almería): carrera a contrarreloj para extinguir el fuego

Al menos 11 personas han fallecido en el incendio forestal que se ha declarado este jueves en un paraje del municipio de Los Gallardos (Almería), según ha informado el 112 de Andalucía, elevando así el balance anterior que dejaba en seis el número de decesos producidos en una pedanía de Bédar, algunos de los cuales han sido hallados en sus vehículos. Aunque el 112 informó de una docena de víctimas mortales, la Junta de Andalucía ha rebajado la mañana de este viernes a 11 la cifra de fallecidos. Más información