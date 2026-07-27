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Graban por primera vez en a dos osas con tres cachorros cada una en el Pirineo

Dos osas acompañadas de tres oseznos cada una han sido documentadas esta primavera en el Vall d'Aran. Se trata de una situación que no se había observado hasta ahora en el Pirineo. El seguimiento ha permitido registrar el comportamiento de ambos grupos familiares durante una de las etapas más sensibles de su ciclo vital. Las observaciones, realizadas por el equipo de naturalistas de la entidad DEPANA, en colaboración con el Conselh Generau d'Aran, constatan la presencia de dos familias de osos en la zona.