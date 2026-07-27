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Grande-Marlaska: “La zona que más nos preocupa es la zona norte del pantano de San Juan”

La devastación es absoluta en el corazón del pantano de San Juan. El paisaje es irreconocible, es un escenario de guerra todavía humeante. Sobrecoge el silencio sepulcral que reina en todo el entorno. Las pérdidas son incalculables en toda la zona. El ministro del Interior ha informado de que se han las labores de cosecha que impliquen el uso de maquinaria agrícola en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo mientras dure el periodo de emergencia por los incendios forestales.