Lucía Feijoo Viera

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David Bisbal relata el pánico que sintió durante el terremoto en Colombia

David Bisbal ha vivido uno de los momentos más angustiosos de los últimos años mientras se encontraba en Colombia por motivos profesionales. El cantante almeriense estaba en Bogotá, donde participa como jurado en una producción televisiva vinculada a Operación Triunfo Estados Unidos, cuando el país fue sacudido por un terremoto de magnitud 7,4, considerado uno de los más fuertes registrados en la última década. El seísmo ha dejado más de un centenar de fallecidos, cientos de heridos y miles de personas afectadas, provocando escenas de auténtico pánico en varias ciudades colombianas.