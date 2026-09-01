Secciones

Es noticia
Censal Parc CastellóObras Casino AntiguoAlerta amarilla CastellónAltura Grand PrixPrograma fiestas Vila-realDirecto fichajes CD Castellón
instagramlinkedin
Nace en Italia la decimoquinta cría de la hipopótama más longeva de Europa

Nace en Italia la decimoquinta cría de la hipopótama más longeva de Europa

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nace en Italia la decimoquinta cría de la hipopótama más longeva de Europa

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

La hembra de hipopótamo común más longeva de Europa, 'Camilla', ha dado a luz a su decimoquinta cría a los casi 55 años, una edad récord para esta especie, en el parque Natura Viva de Bussolengo, cerca de Verona, en el norte de Italia. La madre, de 2.500 kilos, y la cría, de 50, conviven con su grupo y con una manada de antílopes nyala, informó este martes el centro.

TEMAS

Tracking Pixel Contents