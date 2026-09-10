Lucía Feijoo Viera

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Jennifer Lawrence llega a Instagram tras años rechazando las redes: “Si alguien dice algo negativo, me voy”

Durante años, Jennifer Lawrence había preferido mantenerse al margen de las redes sociales públicas. Esa etapa parece haber llegado a su fin. La actriz ganadora del Oscar ha estrenado una cuenta verificada en Instagram, una decisión que contrasta directamente con las declaraciones que había realizado anteriormente sobre su escaso interés por este tipo de plataformas. El perfil apareció este miércoles bajo el nombre @jlaw y, sin necesidad de publicar ningún contenido, comenzó a reunir rápidamente a cientos de miles de seguidores.