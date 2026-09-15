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Lucía Feijoo Viera

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Estos han sido los mejores 'looks' de los Emmy 2026

La televisión ha celebrado su gran noche este lunes en el Peacock Theater de Los Ángeles. Los Premios Emmy 2026, presentados por Mariska Hargitay, han coronado a 'Widow's Bay' como mejor comedia y a 'The Pitt' como mejor serie dramática. Antes de las estatuillas, sin embargo, llegó el otro espectáculo: una alfombra roja -esta vez literalmente azul- que dejó algunas de las imágenes de moda más potentes del inicio de la temporada de premios. Entre ellas convivieron dos grandes corrientes: cristales, metalizados y bordados que convertían el vestido en superficie de luz, y una elegancia más silenciosa hecha de negro, siluetas lenceras y tonos sorbete en las mejillas. Entre ellos, el esmoquin siguió mandando, aunque los mejores fueron quienes se alejaron de la fórmula más rígida, como Colman Domingo y Charlie Hunnam. Más información