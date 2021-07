El principal agresor entra en el furgón tapado fue el que empezó la pelea, con su novia acusada pero no en prisión. Detrás el que consideran segundo agresor. Fueron los primeros detenidos por la policía y el cuarto cree que ellos le señalaron Solo reconoce haber robado el móvil de Samuel. Dice que no participó en los golpes. Ya ha declarado en policía 28 testigos pero solo uno oyó insultos homófobos en la primera agresión junto a la discoteca. No hay testigos de que siguieran esos insultos cuando persiguieron a Samuel y le dieron caza a 250 metros. La policía examina los móviles de los detenidos e intenta colocar a cada agresor en la escena a través de otras cámaras de entidades privadas. Fueron identificados por la ropa. Y esas prendas las encontraron en su casa. Lo que no hallaron es el objeto contundente que creen causó la herida mortal en la cabeza. Buscan un objeto metálico pero no un puño americano.