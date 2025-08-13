Un hombre de 62 años, vecino de Lleida, ha sido detenido por la Guardia Civil por conducción temeraria tras protagonizar un adelantamiento antirreglamentario con su camión en una carretera del término municipal de El Grado (Huesca). En el momento de la maniobra, un coche circulaba por el carril contrario, obligando a su conductor a reaccionar con rapidez para evitar una colisión frontal.

Según informó la Guardia Civil, la peligrosa acción estuvo a punto de causar un accidente con consecuencias fatales. Solo la pericia del conductor que venía de frente permitió esquivar al camión a tiempo, lo que evitó un siniestro grave. El adelantamiento fue calificado como especialmente imprudente al tratarse de dos vehículos articulados en una vía con tráfico en ambos sentidos.

El camionero fue arrestado en el lugar por conducción temeraria y se enfrenta ahora a posibles sanciones penales, además de la retirada del permiso de conducir. Las autoridades han recordado la importancia de respetar las normas de adelantamiento, especialmente en vehículos pesados y en vías con alta circulación.