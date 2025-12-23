Secciones

Hallan muerto al montañero desaparecido en el Parque Natural del Moncayo

Sara Fernández

Sara Fernández

La Guardia Civil localizó el cuerpo sin vida del montañero de 69 años y vecino de Utebo (Zaragoza) desaparecido en el Parque Natural del Moncayo. La desaparición de este montañero fue denunciada este domingo por un familiar que alertó entorno a las 18 horas de que este varón había salido el sábado para realizar el ascenso al Pico Moncayo con la intención de hacer noche en la zona y no se había presentado ni podía ser localizado.

