Un muerto y dos heridos graves tras chocar dos coches en la N-340 en Castelló

Gabriel Utiel

Castellón
Grave accidente en Castelló. Dos turismos han colisionado frontalmente la noche de este domingo en la carretera N-340, en el término municipal de Castelló. El choque se ha producido en el kilómetro 981 del citado vial, a la altura de la ermita de la Magdalena. Más información

