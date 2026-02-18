Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Detenido un hombre tras asesinar presuntamente a su expareja en Madrid

Una mujer de 37 años ha fallecido presuntamente a manos de su expareja, que ha sido detenido tras confesar a la Policía Nacional que habría acabado con su vida en su domicilio en la calle López de Hoyos de Madrid. Los hechos se han producido pasadas las 15:00 horas, cuando un varón de 34 años y nacionalidad paraguaya ha confesado que había matado a una mujer en su domicilio, hasta donde se han trasladado los efectivos policiales. Al registrar la vivienda han comprobado que efectivamente había una mujer muerta en la cama con síntomas de estrangulamiento. La víctima, una mujer paraguaya de 37 años, tenía dos hijos de corta edad. Las primeras investigaciones apuntan a que el presunto autor podría ser expareja de la víctima. Se desconoce si había registros previos en el sistema VioGén. Más información