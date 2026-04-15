Lucía Feijoo Viera

Desmantelan 3 clínicas estéticas ilegales que ofrecían tratamientos de bótox a 150 euros

La Guardia Civil ha desmantelado tres clínicas estéticas clandestinas ubicadas en domicilios de las provincias de Tarragona, Valencia y Alicante que ofrecían tratamientos de bótox (toxina butolínica) sin garantías sanitarias ni cualificación profesional a partir de 150 euros, muy por debajo de los 600 euros que tienen estos procedimientos en el mercado regulado. En el operativo, en el que por ahora se ha detenido a una persona y se investiga a tres más, también se ha desarticulado un centro de almacenamiento de Alicante que distribuía fármacos exentos de control médico a España, Lituania y Reino Unido, además de incautar 1.248 viales de bótox y 382 jeringuillas de ácido hialurónico, ha detallado este miércoles los mandos de la Guardia Civil en una rueda de prensa para detallar los resultados de la operación, denominada 'Zlata'. Más información