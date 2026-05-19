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Muere una persona en un accidente en Burriana

Bomberos del Consorcio Provincial se han desplazado este martes a la avenida Cañada Blanch de Burriana, a la altura del Camí Fondo, para intervenir en el accidente de un camión, en el que, al parecer, una persona se había quedado atrapada debajo. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Burriana, así como del Cuerpo de Bomberos, el CICU y de la Guardia Civil. El aviso ha entrado sobre las 11.00 horas, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias. La mujer era funcionaria del área de Vía Pública.