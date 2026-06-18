Redacción

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La Policía Nacional custodia el edificio donde se localizó un cadáver en un congelador en Castellón.

Continúa la expectación en torno al caso del cadáver hallado en un congelador en una vivienda de Castelló. Según ha podido saber este diario, está previsto que el detenido pase a disposición judicial en las próximas horas después de que fuera detenido el martes en casa de su madre, en Peñíscola. Agentes de la Guardia Civil colaboraron en el arresto, después de que el Cuerpo Nacional de Policía pidiera su apoyo. Al lugar, también se desplazó sobre las 20.00 horas una unidad del SAMU, que atendió al varón, de 39 años, y posteriormente realizó su traslado al Hospital Comarcal de Vinaròs. Más información