Lucía Feijoo Viera

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El detenido por iniciar el incendio de Lozoyuela es un hombre de 52 años, con antecedentes y llevaba un mechero

El detenido en la tarde del jueves como presunto responsable de provocar el incendio forestal de Lozoyuela, que ha calcinado ya unas 700 hectáreas y ha obligado a declarar la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA, es un hombre de 52 años con antecedentes recientes y que fue sorprendido con un mechero. Por la tarde, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, confirmó que la Guardia Civil había detenido a una persona como presunto responsable de iniciar el incendio. Ahora, fuentes de la Benemérita han precisado que se trata de un hombre español de 52 años que portaba un mechero en el momento de su detención. Los testimonios de los vecinos fueron clave para dar con este hombre, que fue sorprendido en las inmediaciones del incendio mientras intentaba huir. El propio delegado confirmó que esta persona tiene "antecedentes recientes" por situaciones "de esta naturaleza en otras partes de España".