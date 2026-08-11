Miguel Ángel Gracia

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Criminalística de la Guardia Civil recoge pruebas en la vivienda del crimen de Zaragoza

El misterio que rodea a la trágica muerte violenta de Javier Sánchez y Esther Latorre, históricos dirigentes de UAGA y militantes de Izquierda Unida en Aragón, empieza a resolverse, pero abre otras preguntas. La Guardia Civil ha detenido este lunes a una de sus hijas y su pareja actual como los presuntos autores del doble homicidio. Una detención que ahonda en el estado de "shock" que asola a familiares y amigos de las víctimas desde que en la madrugada del domingo trascendiera la noticia de la muerte del matrimonio, en su vivienda de Tauste (Cinco Villas), con evidentes signos de violencia y heridas de arma blanca, pero sin daños en las puertas ni ventanas de acceso al inmueble. Más información