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Así fue el violento atraco a punta de pistola que acabó con dos detenidos en Sevilla

Así fue el violento atraco a punta de pistola que acabó con dos detenidos en Sevilla

Lucía Feijoo Viera

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Así fue el violento atraco a punta de pistola que acabó con dos detenidos en Sevilla

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
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La Guardia Civil, ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un robo con violencia e intimidación en un establecimiento de alimentación de Los Palacios (Sevilla), que perpetraron armados a punta de pistola. Los hechos ocurrieron el pasado 26 de agosto cuando tres hombres llegaron a las inmediaciones de un bazar de dicha localidad a bordo de un ciclomotor, ocultando sus rostros mediante capuchas, bragas y pasamontañas, ha informado este domingo la Guardia Civil en un comunicado.

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