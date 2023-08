Aunque cada vez con menos frecuencia, aún proliferan las llamadas telefónicas consideradas spam, que te ofrecen una nueva tarifa para el móvil, una conexión fija de internet o un cambio en la empresa que te suministra los servicios de agua, luz o gas, por ejemplo. Y no solo hay llamadas, también estás los SMS, el correo electrónico y el postal. Mucha gente opta por bloquear los números de teléfono de las distintas operadoras telefónicas, aunque no sirve de mucho, ya que esos números van cambiando.

Pero además puedes intentar otras opciones:

1. La Lista Robinson

Puedes restringir la publicidad no deseada inscribiendo tus datos de forma gratuita y voluntaria en el fichero de exclusión publicitaria denominado Lista Robinson que está gestionado por la Asociación Española de Economía Digital. La lista Robinson, a la que puedes inscribirte mediante este enlace, debe ser consultada por quienes vayan a realizar una campaña publicitaria para excluir de la misma a las personas inscritas. El problema es que pese, a que te hayas inscrito los comerciantes pueden remitirte publicidad de sus productos o servicios si eres cliente o si les has dado tu consentimiento.

La inscripción de tus datos en la lista Robinson puede ser una buena solución para evitar las llamadas dirigidas a promocionar los productos o servicios de empresas a las que no has prestado tu consentimiento para que te hagan publicidad o de las que no eres cliente. Solo tienes que registrar los números de teléfono en los que no deseas recibir ofertas. También tienes como opción el hecho de que algunas empresas ofrecen sistemas para que puedas rechazar el uso de tus datos con fines publicitarios, como marcar una casilla que prevea expresamente tu rechazo o aceptación.

2. Ojo al dar el consentimiento

En muchas ocasiones cuando nos beneficiamos de promociones, nos hacemos una tarjeta de fidelidad de un establecimiento o participamos en un concurso nos solicitan el consentimiento para enviarnos publicidad. Si no deseamos recibirla, hay que estar atento para evitar dar nuestro consentimiento y no aceptar sin más todos los términos del concurso, oferta o promoción. Ahora bien, todos los consentimientos deberán darse mediante un acto afirmativo claro que refleje esa voluntad. Por tanto, no será válido nuestro consentimiento si nos envían una comunicación indicándonos que si no contestamos se entiende que hemos prestado dicho consentimiento.

3. Derecho a la oposición

Asimismo, tus datos pueden ser tratados con fines publicitarios aunque no hayas prestado tu consentimiento, como ocurre con la publicidad electrónica. Te pueden enviar publicidad por medios electrónicos si existe una relación contractual previa, siempre que tus datos de contacto se hayan obtenido de forma lícita y se trate de publicidad de productos o servicios similares a los que hayas contratado. No obstante, deberán ofrecerte la posibilidad de oponerte a recibir publicidad mediante una forma sencilla y gratuita, tanto en el momento de recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones que te dirijan. Este punto se enmarcará el derecho a la oposición, que puedes consultar aquí con más detalle.

4. Derecho a la supresión

En ese enlace anterior también tiene más detalles para ejercer el derecho a la supresión. Si no deseas que la entidad que te envía publicidad tenga tus datos personales, puedes ejercer este derecho. Si eres cliente de la entidad que te envía publicidad es preferible que ejerzas el derecho de oposición o retires el consentimiento prestado para que no continúe tratando tus datos con fines publicitarios, ya que la finalidad última del derecho de supresión es la eliminación de los datos de los tratamientos de la entidad.

5. Adiós a las guías de teléfono

Tienes derecho a no figurar en las guías telefónicas. Para ello, puedes dirigirte a la operadora con la que tienes contratado el servicio telefónico y comunicarle que no deseas que tus datos personales sean publicados en las guías de abonados.

Dónde reclamar ante un acoso telefónico

Si después de ejercer tus derechos o de poner en práctica las sugerencias indicadas continúas recibiendo publicidad no deseada, puedes presentar una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos. Puedes obtener en este enlace más información sobre cómo hacerlo o si deseas puedes presentar una reclamación en la Sede Electrónica.