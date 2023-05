Puede que el Festival de Eurovisión se celebre en el estadio de Liverpool este sábado 13 de mayo de 2023, pero la ciudad inglesa está de fiesta toda la semana. En vísperas de la gran final se celebran eventos y fiestas temáticas con bolas de purpurina, decoración de discoteca y disfraces. The Fizz (antes conocidos como Bucks Fizz) ganaron Eurovisión en 1981 con "Making Your Mind Up". "Ha sido la semana más loca. Cuando ganamos Eurovisión en 1981 fue una locura. Creo que esta semana ha sido más ajetreada que nunca. Ha sido una auténtica locura", afirma la cantante Cheryl Baker. El viernes por la noche hicieron su aparición en una noche especial de Bongo's Bingo con el tema de Eurovisión. Las entradas se agotaron en 9 segundos y los asistentes se vistieron con lentejuelas, brillos y trajes de Eurovisión para participar. El cofundador del evento, Jonny Bongo, afirma que Liverpool está disfrutando de la fiesta: "No creo que haya ningún local en Liverpool que no haya agotado las entradas para ver la fiesta". La Gran Final de Eurovisión 2023 se celebrará el sábado por la noche, con 26 países compitiendo por la gloria musical.