Entrevista | Juan Foyth: «Hay respeto al Liverpool pero no miedo»

Juan Foyth tiene aire de ese universitario despistado, que siempre está concentrado en sus cosas. Es el prototipo de buen hijo que toda suegra querría para su hija. Educado, correcto, inteligente, siempre con una respuesta lúcida, pero partiendo desde un respeto innegociable para todo. Como el que se le tiene al Liverpool y se le brindó al Arsenal, United, Atalanta, Juventus o Bayern. Pero respetar no es tener miedo, sino saber que tienes que luchar por ser mejor que tu rival. Con esas premisas, el Villarreal está a dos partidos de otra final, esta vez de Champions. Casi nada. Pero con once guerreros como Foyth, París no es una quimera. El internacional argentino descubre como se vive la gesta en el vestuario del druida Emery. La pequeña aldea gala de la Champions amenaza al Liverpool. Palabra de Foyth.