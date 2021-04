La Asociación de Familiares de Alzheimer, AFA Castellón, cifra en 2,1 millones de euros la obra pendiente de ejecutar para que el centro que tienen en Vila-real, Molí la Vila, funcione como residencia, ya que actualmente solo presta servicio de día. En las últimas semanas, la entidad ha acometido actuaciones en el perímetro de la planta prevista para residentes, pero solo para afianzarlo y para evitar que se degrade el inmueble, ya que se han producido filtraciones.

Así lo explicó a Mediterráneo la gerente de AFA Castellón, Silvia Ramos, que afirmó no entender por qué la Generalitat, «habiendo necesidad de este tipo de recurso, no quiere apoyar el proyecto. Es una pena y es una cuestión que nos genera dudas». En este sentido, recordó Ramos, el Consell les concedió una ayuda de unos 180.000 euros, en 2018 --que se formalizó en el ejercicio siguiente--, que permitió iniciar la reforma.

"Sin financiación a corto plazo"

No entendemos por qué la Generalitat, habiendo necesidad de este tipo de recurso, no quiere apoyar el proyecto. Es una pena y es una cuestión que nos genera dudas Silvia Ramos - Gerente de AFA Castellón

Desde entonces, aseguró la responsable de la entidad, la aportación autonómica «ha sido nula» y las labores acometidas recientemente se han sufragado con fondos propios, unos 100.000 euros, y con la ayuda del Ayuntamiento de Vila-real, que les concede 50.000 euros anuales, por ahora en 2020 y 2021. Solo la ejecución, sin mobiliario, se estima en 2,5 millones de euros, por lo que quedan cerca de dos millones de inversión para los que «no tenemos financiación a corto plazo», apuntó Ramos.

«Hacemos pequeñas cosas para intentarlo mejorar, pero nos gustaría tener el respaldo de la Generalitat porque nos beneficiaríamos todos: la sociedad en general, el Consell porque tiene interés en dotar nuevas residencias y nosotros», señaló la gerente, que añadió que el ente presentó el plan en la oficina técnica de València.

Sin diálogo

Nos presentamos, no nos dan dinero y no dicen por qué, solo que no cumplimos la puntuación que ellos establecen, pero sin más razonamiento de por qué no Silvia Ramos - Gerente de AFA Castellón

«Nos presentamos, no nos dan dinero y no dicen por qué, solo que no cumplimos la puntuación que ellos establecen, pero sin más razonamiento de por qué no. Podrían indicarnos si existe otra vía de financiación más adecuada para una iniciativa de esta envergadura o sentarnos para plantear alternativas a varios años. Lamentamos la falta de voluntad porque es una pena que una obra, en la que ya hay algo hecho, lleve dos años parada, pero no hay diálogo para ver qué salida podemos darle», remarcó.

Y es que, de no haber contado con los 180.000 euros iniciales del Consell, Ramos aseguró que «no habríamos iniciado las obras, somos un colectivo sin ánimo de lucro y no tenemos ese colchón».