Solo estará una semana en Vila-real, pero su impronta permanecerá durante mucho más tiempo en la ciudad. Desde el pasado lunes, el conocido artista E1000 crea arte a través de la interacción con elementos urbanos para embellecer tres zonas: la Panderola, la Glorieta 20 de Febrer y la pared del edificio de Servicios Sociales, conocido coloquialmente como la antigua Escola dels Cagons.

Las creaciones de este visionario madrileño, basadas en un uso muy característico del color y la geometría, permitirán ampliar el museo al aire libre de Vila-real, una iniciativa de la que se encarga la Mostra d’Art i Creativitat (TEST), cuyo director, Pascual Arnal, solo tiene buenas palabras hacia E1000. «Es un pionero, un clásico del street art español. Forma parte de la generación de artistas que, más allá de dejar su impronta en el espacio urbano en el que crean, hay una predeterminación de hacer un trabajo artístico para la ciudad», dice.

Triunfo de lo sutil

La incorporación del creador madrileño supone, a su juicio, un cambio de registro «muy interesante» en la evolución de este proyecto vila-realense. «Son intervenciones pequeñas, mucho más sutiles, en vez de los tradicionales murales que son muchos más grandes físicamente», apunta Arnal. Ese componente, defiende, incentiva al viandante a fijarse más en el entorno, ya que son creaciones que para muchos pueden pasar desapercibidas si uno no presta atención en ellas. «Te anima a descubrir lo que te rodea, no son grandes espacios que te saltan a la vista enseguida», explica.

Para el edil de Patrimonio, Emilio M. Obiol, la trayectoria de esta iniciativa plástica, que lleva ocho años en marcha, permite hacer «más amable, divertido y confortable» el espacio urbano de Vila-real. «Un auténtico museo al aire libre con pinturas de artistas jóvenes internacionales y reputados en todo el mundo que nos convierten en un municipio referente en este tipo de manifestaciones artísticas», comenta.