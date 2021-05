La artista vila-realense Paula Bonet ha retratado a su primer maltratador en una pintura al óleo que ha compartido por las redes sociales. La obra muestra a un joven desnudo con barba y con la mano derecha escayolada. La historia de esa escayola la contó Bonet en su debut literario, 'La anguila' (Anagrama). En la novela, la autora llama a esta antigua pareja el 'Sinnombre'.

"Su amigo me abrazó cuando le dimos el regalo y más tarde lo volvió a hacer mientras bailábamos, y a Sinnombre aquello no le gustó, así que cuando llegamos a nuestra habitación me lo hizo saber. Me arrinconó en una esquina al tiempo que me insultaba. Me cogió del cuello con la mano izquierda y con el puño de la derecha dio un fuerte golpe en la pared, justo al lado de mi oído, mientras seguía gritando. Llamaron de recepción porque algunos huéspedes habían informado de los golpes. Él descolgó el teléfono, pidió disculpas por el ruido y dijo que estaba todo bien. Con la voz más baja siguió diciéndome lo guarra que era y cómo me gustaba provocar a los hombres. Al día siguiente, al despertarnos, todavía le dolía la mano, así que fuimos al hospital y salió con la mano enyesada. Más tarde, escribió una canción romántica a la que tituló con el nombre de aquel hotel. Yo pinté un pequeño cuadro al óleo en el que él aparecía de frente, vestido únicamente con aquel trozo de escayola blanca", narró Bonet en su novela 'La anguila'.

No es la primera vez que la pintora de Vila-real comparte este retrato, pintado en el año 2006. Ya lo hizo durante el confinamiento con el objetivo de insuflar ánimos a las mujeres que vivían con sus maltratadores. "Después de leer que según el Consejo General del Poder Judicial en España hay varios cientos de miles de torturadores (600.000 como mínimo), de comprobar nuevamente que el nombre que desvelan los medios es el de la torturada o muerta y no el de quien acosa-torturta-mata*, y de recordar las cinco mujeres muertas la semana pasada en menos de 24h, salgo del caparazón que necesité construirme con la publicación de 'La anguila' y me sumo a las voces que ahora mismo lo denuncian públicamente", explica Bonet.

Paula Bonet ofrecerá mañana una charla en La Nau sobre la exposición que gira en torno a la novela. La artista conversará junto a la comisaria de la muestra, Cristina Chumillas, a partir de las 19 horas.