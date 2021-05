Las alrededor de 40 voces blancas de la Escolanía de la Basílica de la Mare de Déu dels Desamparats de València puso la nota musical ayer a uno de los actos con los que la parroquia de Santa Isabel de Aragón de Vila-real celebra su 50º aniversario. Fue la primera actuación de este colectivo fuera de la basílica de la capital del Turia, una vez levantado el estado de alarma a que se acogió el Gobierno para luchar contra la pandemia del covid-19.

Así lo confirmó a Mediterráneo el director de la escolanía, Luis Garrido, quien explicó que el repertorio que interpretaron los niños cantores se fundamentó en la música sacra, con acompañamiento de órgano, con piezas del barroco y de los siglos XIX y principios del XX. Eso sí, no faltó un guiño a la banda sonora de la película francesa Les choristes (Los niños del coro), del 2004, para cerrar el espectáculo con la canción Vois sur ton chemin.

De esta manera, los feligreses de la parroquia de Santa Sofía, así como los vecinos que quisieron participar en la cita, disfrutaron de una experiencia cultural de primer orden, en la que las voces de la escolanía pusieron su dulce sonido a una docena de composiciones, tales como el Ave Maria, de Lluís Romeu; Precs a la Mare de Déu dels Desamparats, de Agustí Alamán; Oh Mare de Déu, de Haendel y adaptado por Luis Garrido; Ave verum, de Karl Jenkins; Inclina domine, de Joseph G. Rheimberger; The Lord bless you and kepp you, de John Rutter; Ecce fidelis servus, de Gabriel Faure; Quid retribuam domino, de Guy de Lioncurt; Laudate pueri, de Valentin Rathgeber; y otros tres Ave Maria, de Juan Luis Martín, Camille Saint-Saëns y Giulio Caccini.

La más joven

La actuación, ayer, de la Escolanía de la Basílica de la Mare de Déu dels Desamparats de València forma parte de los actos que, de manera paulatina, se llevarán a cabo a lo largo de este año, para continuar con la programación que arrancó a finales del 2020 para conmemorar el medio siglo de existencia de la parroquia de Santa Isabel de Vila-real, la más joven de la ciudad, ya que nació el 22 de noviembre de 1970.

Sin una iglesia --concebida como tal--, el templo parroquial se ubicó en el que fuera el centro de la Agrupación Coral Els XIII, en un edificio construido en el año 1930 y que, tras la construcción de la nueva sede parroquial en la calle Pare Lluís Maria Llop en 1989, pasó a convertirse en el actual Auditori Municipal.

Aunque los actos principales del cincuentenario se celebraron en noviembre pasado, los eventos siguen este ejercicio.