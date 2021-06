Quien ha viajado al extranjero y habla de Vila-real pocos son los foráneos que no asocian este nombre con el fútbol. Los éxitos del Villarreal CF hasta ahora hacían que futboleros o no futboleros situaran en el mapa a una localidad que por si fuera poco acaba de festejar el primer título de su equipo como es la Europa League, llegando así a los pocos rincones del planeta que todavía no conocieran al Submarino.

Entre los muchos récords que vinculan al municipio con el deporte rey se encuentra el de ser la primera ciudad de 50.000 habitantes que conquista un título europeo. Un hito menos conocido es el de ser la ciudad de España con más campos de fútbol por habitante. Con 18 recintos destinados al deporte rey cuenta así con un campo por cada 3.000 habitantes. Para igualar a Vila-real, la ciudad Madrid debería contar con 1.000 campos de fútbol, cifra que no registra ni siquiera sumando todos los campos de fútbol de la Comunidad de Madrid según los datos del Anuario de Estadísticas Deportivas publicado por el Consejo Superior de Deportes.

Según esta misma fuente, en España hay un total de 12.879 campos, lo que arroja una estadística de 3.650 personas por recinto, mientras en la Comunitat Valenciana la cifra total es de 884 (5.656 personas por campo).

Entre los 18 campos de fútbol con los que cuenta la ciudad de Vila-real, 15 pertenecen al Villarreal CF y están repartidos entre la Ciudad Deportiva de Miralcamp y la Ciudad Deportiva Pamesa. Además hay que sumar tres campos municipales situados en el Centre Esportiu Municipal (CEM) y la Fundació Flors. Teniendo en cuenta que las dimensiones aproximadas de un campo de fútbol son 7.000 metros cuadrados, la superficie estimado de metros cuadrados destinados al fútbol en Vila-real es ni más ni menos que de 126.000.

No solo fútbol

En instalaciones deportivas municipales, en los últimos años se ha pasado de 26.000 a 80.000 metros cuadrados, multiplicando por tres las dotaciones en las que cabe destacar la apuesta por otros deportes al margen del fútbol, como vemos en la siguiente lista.

Las instalaciones deportivas en Vila-real a 2021 son las siguientes: