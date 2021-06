El devenir de la ronda suroeste de Vila-real dista de ser tranquilo. El alcalde de la ciudad, José Benlloch, indicó ayer que el consistorio ha interpuesto un recurso contra el Gobierno autonómico ante el Tribunal Superior de Justicia por la falta de respuesta -silencio negativo-- del Consell respecto quién asumirá el mantenimiento de este ampliamente reclamado vial, casi finalizado, cuando esté en marcha.

Benlloch explicó que la estimación anual asciende a 400.000 euros, cifra que el consistorio no está dispuesto a asumir en tanto considera que el eje es interurbano. Y «para demostrar que esta ronda no la usará solo la gente del pueblo para ir de una punta a otra, entre otros, hemos encargado un estudio potente a un catedrático de Movilidad de la Universitat Politècnica de València».

El responsable municipal señaló que la petición se derivó a la Subdelegación General de la Conselleria para que clarificara la situación, pero «no ha contestado dentro de plazo por lo que, para no perder el derecho de recurso, hemos presentado este pleito, pero confío en que dentro del proceso alcancemos un acuerdo».

Pero no solo eso, el Ayuntamiento aprovechará el paso por los tribunales para reclamar a la Generalitat el coste de las expropiaciones que abonó, más de 4,5 millones de euros, para hacerse con los terrenos sobre los que se ha creado esta infraestructura viaria, ya que considera que es la administración autonómica la que debería haber asumido esta cantidad al ser una carretera que construye el Consell -con una inversión 7,8 millones--.

A este panorama se suma el impass de la ejecución del vial. Aunque Benlloch avanzó que la parte finalizada, resta algo menos de un kilómetro para unir con la N-340, podría abrirse en julio, tanto el edil de Territorio, Emilio Obiol --también director territorial de Obras Públicas--, como el alcalde señalaron que la empresa ha solicitado una modificación técnica que debe resolver la Conselleria como órgano de contratación, lo que retrasará su entrada en funcionamiento.

La explicación en la que se anunció la presentación del recurso judicial fue la respuesta a una pregunta en el pleno de junio del edil de Cs, Domingo Vicent, sobre cómo se señalizará la circunvalación, cuestión que todavía no han tratado Ayuntamiento y Consell. El primer edil dijo que contarán con la colaboración de Porcelanosa y del Villarreal CF.

También en turno de preguntas, en este caso a instancia del portavoz del PP, Héctor Folgado, el alcalde José Benlloch confirmó que la Audiencia Provincial ha desestimado la petición del Ayuntamiento de declarar nula la compra-venta de una parte del Hostal del Rey a un particular, pese a ser un inmueble protegido y de gran valor histórico para la ciudad.

La desestimación supone que el Ayuntamiento deberá pagar las costas, un gasto que el PP reclamó saber así como la cantidad invertida en contratar abogados.

Benlloch insistió en que ha dado instrucción de estudiar la posibilidad de recurrir «incluso ante el Tribunal Supremo, ya que mi apuesta desde el primer día ha sido defender el patrimonio, porque consideramos que proceso de venta fue un fraude para la ciudad y no se fue sensible con el interés público». «En el ámbito civil, la Audiencia ha vuelto a considerar que se nos hizo la misma propuesta que al comprador final que no la ejecutamos inmediatamente, pero es que una administración no puede disponer del dinero así», insistió el primer edil socialista.

Además de estos asuntos, en turno de ruegos y preguntas, la sesión plenaria de junio sirvió para aprobar por unanimidad un nuevo trámite --la modificación del uso del suelo-- para ubicar la futura comisaría en el aparcamiento de los juzgados. También por unanimidad se bonificará el 95% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a dos locales comerciales como medida económica de alivio.