Compartir el saber vía 'on line' en Vila-real

Dicen que el saber no ocupa lugar. Y no solo no ocupa lugar, sino que puede ser vital para afrontar el futuro con mejores perspectivas. Así lo entienden en el instituto Francesc Tàrrega de Vila-real, donde han puesto en marcha una iniciativa, coordinada por el profesor Aureli Sánchez, en la que, a través de la plataforma Instagram, harán visibles las experiencias de alumnos y exalumnos del centro, tanto en su día a día una vez finalizados los estudios como en el transcurso de los mismos a todos los niveles, desde el Bachillerato hasta la entrada en la universidad.