Un instituto de Vila-real recauda fondos solidarios con una feria de comidas europeas

Un viaje gastronómico por cerca de una decena de países europeos y, como único requisito para embarcarse en este recorrido de sabores, una aportación mínima para una causa benéfica.

Esta fue la propuesta de los 11 alumnos del IES Broch i Llop de Vila-real que conforman el equipo Erasmus+ del centro para dar a conocer los proyectos que desarrolla el centro en colaboración con otros de países del continente dentro de los Erasmus Days.

La coordinadora de proyectos europeos de este instituto, Arancha Gómez, explica que es la primera vez que el estudiantado plantea una feria de comidas europeas, ya que en años anteriores se había realizado alguna conferencia o yincana.

Los alumnos se han encargado de todo: han investigado la cultura de nueve países y han elegido un plato

«Los jóvenes --que cursan 4º de ESO-- se han encargado de todo. Han investigado la cultura culinaria de cada uno de los nueve países con los que tenemos relación dentro del programa Erasmus y han elegido un plato. Hay quien ha comprado algo preparado pero, por ejemplo, una alumna ha preferido cocinar ella algo típico de Eslovenia», relata Gómez, que se muestra satisfecha de la respuesta.

«El primer día fue más experimental puesto que, aunque habíamos hecho difusión en el centro y a través de las redes sociales, muchos decían que no lo sabían y no llevaban dinero, pero el segundo día --este viernes--, ha sido una locura con una respuesta masiva», relata la profesora.

Así, como consta en los carteles anunciadores, por un donativo de únicamente 50 céntimos la porción, quienes quisieron probar estos sabores europeos también colaboraron con Unicef, puesto que toda la recaudación obtenida se destinará a la compra de uno, o más, Regalo Azul, que la entidad ofrece para enviar suministros a los niños más desfavorecidos.

Más de 10 años en Europa

Desde 2009, este centro de Secundaria trabaja en Europa (antes Comenius y ahora Erasmus), con un total de 15 proyectos a lo largo de estos años, «además de numerosos etwinning», indica.

Este curso tiene en marcha cuatro proyectos de asociaciones escolares KA2: European citizens of tomorrow; Save the nature, save your life; Myth Power y, Environmental pollution research at school, «gracias a los cuales tendremos la oportunidad de colaborar con escuelas noruegas, eslovenas, griegas, italianas, turcas, belgas, polacas, rumanas y holandesas», explica Arancha Gómez. También les ha sido aprobado un proyecto de movilidad del profesorado para su formación y observación de buenas prácticas.