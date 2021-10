Vila-real recuperará en el 2022 la tasa de terrazas, aunque con precios prepandemia

El Ayuntamiento de Vila-real volverá a establecer la tasa por ocupación de vía pública para el próximo ejercicio del 2022, con lo que, de manera especial, los bares y restaurantes de la ciudad que disponen de mesas y sillas en calles y plazas de la ciudad pagarán de nuevo por hacer uso de los espacios públicos. Eso sí, el consistorio seguirá permitiendo la ampliación de las terrazas que se impulsó para facilitar a estos negocios una salida a las restricciones de aforo en el interior y en el exterior de estos establecimientos.

Con todo, desde el consistorio matizan que la tasa que se establecerá en el 2022 será la misma que los bares y restaurantes pagaban con anterioridad a la irrupción de la crisis sanitaria, de manera que el exceso de ocupación de que disponen en la actualidad no se les facturará y, por tanto, continuarán estando exentos de pagos.

La tramitación

El alcalde y concejal de Economía, José Benlloch, ha dado instrucciones a los departamentos correspondientes para tramitar la recuperación del cobro de la tasa el próximo año pero avanza que, «sensibles ante las dificultades que ha atravesado el sector, teniendo en cuenta que todavía se mantienen algunas restricciones en la actividad de hostelería y restauración, y tras comprobar los efectos positivos que ha tenido la decisión de autorizar la ampliación de las terrazas, hemos optado por permitir que puedan seguir ocupando más espacio sin incrementar la tasa que pagaban antes de la pandemia».

El primer edil detalla que «después de tantos meses de restricciones, e incluso de cierre de los negocios de hostelería, queremos seguir ayudando en la medida de las posibilidades que tiene el Ayuntamiento». Al respecto, añade que «sin aumentar la tasa, permitiremos que puedan seguir ocupando el doble de espacio». Y añade que, en el caso de los establecimientos que, por sus características, no se acojan a la ampliación de terraza, «pagarán menos de lo que venían pagando antes de la pandemia», con el fin de no generar un agravio comparativo con aquellos que opten por mantener una mayor ocupación de vía pública.

Menos ingresos

Benlloch recuerda que la exoneración de la tasa por ocupación de vía pública en el 2020 y el 2021 ha supuesto al Ayuntamiento dejar de ingresar 360.000 euros, «un dinero que se ha quedado en los bolsillos de los autónomos y pequeños negocios de la ciudad».

"En el 2022, con el progresivo regreso a la normalidad tras la pandemia y debido a la difícil situación económica del Ayuntamiento, nos vemos obligados a retomar la tasa pero queremos facilitar que las terrazas sigan funcionando porque Vila-real es una ciudad viva y la hostelería contribuye de manera importante al dinamismo económico y a la recuperación", asevera.

Cuatro millones contra el covid-19

La exoneración de la tasa por ocupación de vía pública, de la que no solo se benefician las terrazas de los bares y restaurantes, sino también los puestos de venta no sedentaria (caso de los mercados ambulantes), es una de las medidas de apoyo a los sectores más afectados por la pandemia impulsadas desde el Ayuntamiento durante el último año y medio, pero no la única. Así, las ayudas Paréntesis del plan Resistir suman casi 1,3 millones de euros inyectados de forma directa al tejido económico local, además de otros 50.000 euros de ayudas municipales al ocio nocturno o 350.000 euros de bonificación del 95% del IBI a los locales donde se ubica un negocio. A ello se añaden el medio millón del Pacto Local por el ‘Renaixement’ o los 620.000 euros destinados a actividades de dinamización. En total, se han destinado casi 4 millones a paliar los efectos del covid-19.