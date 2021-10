Vila-real lanza la Olleta de la Plana a nivel nacional de la mano de un conocido chef televisivo

Día grande para la Olleta de la Plana en Vila-real. Y es que las Jornades Gastronòmiques Mengem a Vila-real han arrancado hoy con varios invitados de excepción, entre ellos el televisivo chef Pepe Rodríguez, del programa Masterchef que se emite cada noche del martes en La 1 de TVE.

El Teatre Tagoba ha acogido un espectacular showcooking en el que Pepe Rodríguez ha hecho de maestro de ceremonias mientras otros reputados chefs -el vila-realense Roberto Bosquet Chef Bosquet; Miquel Barrera, de Cal Paradís, de Vall d'Alba; Ricardo Sotres, del restaurante El Retiro (Asturias); y Javier Estévez, del restaurante La Tasquería (Madrid). Todos ellos han elaborado diferentes platos de alta cocina en base a los ingredientes de la Olleta de la Plana que, de esta forma, da un salto a la hora de afianzarse como otro plato más de la cocina vila-realense y de Castellón en el panorama nacional.

Los inicios

Como previa, Pepe Rodríguez ha contado sus inicios en el mundo de la cocina y ha animado a los jóvenes de la Escuela de Hostelería de Castellón y a los de Gasma, de la Universidad Cardenal Herrera, que siguieron todo el acto con atención, a "aprovechar todo lo que podáis aprender en vuestro proceso de formación, porque yo no tuve esa oportunidad y lo hice leyéndome todos los libros habidos y por haber".

Con todo, será esta tarde cuando el televiso chef de Masterchef y otros llegados de diferentes lugares de España prueben la popular Olleta de la Plana, durante la degustación del concurso que se enmarca en el inicio de las jornadas y que tendrá lugar hoy, a partir de las 18.30 horas, en la plaza de la Vila. Posteriormente, a las 20.30 horas arranca el reparto de las raciones de este tradicional plato, para los que se aportará un donativo de un euro. La recaudación se destinará a la organización Manos Unidas.

Cita culinaria

De esta forma, Vila-real relanza sus jornadas gastronómicas Mengem a Vila-real… olla de la Plana para convertirlas en una cita culinaria de referencia a nivel autonómico y nacional. Con este objetivo, el Ayuntamiento, la Asociación de Hostelería y Ocio de Vila-real (Ashiovi) y la Asociación Gastronómica de Vila-real unen fuerzas y organizan esta 12ª edición , después del obligado parón al que obligó la pandemia del covid-19.

De hecho, el concejal de Comercio y Turismo, Diego Vila, ha hecho mención al "duro período" por el que ha atravesado el sector hostelero y de la restauración "y que ha obligado a muchos a trabajar a medio gas y otros han tenido que cerrar"; a la vez que ha defendido la recuperación de iniciativas como esta para impulsar de nuevo la oferta gastronómica.

El presidente de Ashiovi, Emilio Miralles, ha incidido en que "queremos posicionar a Vila-real en el circuito de ciudades gastronómicas de España”. “Somos una ciudad industrial, agrícola y una ciudad de servicios, pero también somos una ciudad a la que viene mucha gente a disfrutar de nuestra gastronomía”, asegura Miralles.

Por su parte, el máximo representante de la Associació Gastronòmica de Vila-real, Ximo Abril, ha detallado que el concurso cuenta con un primer premio nacional dotado con 1.000 euros, un segundo premio nacional dotado con 750 euros, un premio provincial de 500 euros y el premio Pasqual Batalla, dotado con 350 euros. Los participantes podrán elaborar su propuesta con los 26 ingredientes tradicionales de la olla de la Plana. “Este plato se elabora de muchas formas distintas, según la tradición de cada casa o familia; los restauradores participantes no tienen por qué utilizar todos los ingredientes, pero no pueden utilizar ninguno que no esté en el listado”, señala Abril.

En esta edición de las jornadas participan los restaurantes El Faro, Al d'Emilio, Los Maños, El Miso, El Cortijo, El Casino, El Rincón de la Olivereta, Bárbaro, De Feli, Birbar, Gastro Nu, Els Lluïsos, Caldero Rojo, Divina de la Muerte, UGT y Booncata.