Vila-real reedita sus jornadas de Olleta de la Plana con chefs "de lujo"

Más de 1.000 han sido las raciones de Olleta de la Plana que los integrantes de la Associació Gastronòmica de Vila-real han preparado para distribuirlas entre el vecindario, una vez el jurado de las jornadas gastronómicas Mengem a Vila-real, degustó las elaboraciones realizadas por varios de los cocineros de los restaurantes participantes en la 12ª edición de una cita que, a causa de la pandemia del covid-19, tuvo que suspenderse en su edición del 2020.

Jurado de excepción

Un jurado que, en esta ocasión, ha estado integrado por el padrino de la cita de este ejercicio, el televisivo chef Pepe Rodríguez, que colidera el programa Masterchef de TVE; así como los ponentes que tomaron parte por la mañana en un espectacular showcooking, en el que demostraron sus dotes culinarias a la hora de realizar creaciones de vanguardia con los ingredientes que, habitualmente, forman parte de la receta de la olla de la Plana. Estos han sido: Javier Estévez, de La Tasquería (Madrid); Ricardo Sotres, de El Retiro (Asturias); Roberto Bosquet, Chef Bosquet, vila-realense que ya ha abierto cuatro restaurantes en la capital de España; y el Estrella Michelín Miguel Barrera, de Cal Paradís (Vall d'Alba). Y a ellos se sumaron la presidenta de la Asociación de Amas de Casa, Conchita Ibáñez; y el periodista y director de COPE Castellón, Raúl Puchol.

Lo cierto es que la presencia de Pepe Rodríguez como padrino de excepción de las jornadas gastronómicas de Vila-real causó furor ayer en Vila-real. Y es que fueron decenas las personas que quisieron sacarse fotos con el televisivo chef, quien también aprovechó para probar la Olleta de la Plana que después se repartió entre los ciudadanos, antes de marcharse a toda prisa porque, como aseguró, "pierdo el tren" -el AVE que le tenía que llevar de regreso a Madrid-, aunque no sin antes agradecer en voz alta el cariño dispensado por los vila-realenses.

Maestro de ceremonias

Por la mañana, el Teatre Tagoba ha acogido un espectacular showcooking en el que Pepe Rodríguez ha hecho de maestro de ceremonias mientras los reputados chefs Bosquet, Barrera, Sotres y Estévez han elaborado diferentes platos de alta cocina en base a los ingredientes de la Olleta de la Plana que, de esta forma, da un salto a la hora de afianzarse como otro plato más de la cocina vila-realense y de Castellón en el panorama nacional.

Hasta ahora, Pepe Rodríguez conocía Vila-real por su equipo de fútbol de Champions y por Porcelanosa. A partir de ahora, también por su cocina. "A todo lo que esté relacionado con la gastronomía y me invitan, si puedo y tengo tiempo libre pues me apetece mucho ir, porque al final se trata de promocionar un territorio, su cultura y una manera de hacer, y a eso me dedico", ha expresado a preguntas de Mediterráneo, minutos antes de degustar una de las reconocidas paellas de Cal Dimoni.

"La olleta no deja de ser una cocina popular, que se diferencia de la de otras partes de España por los ingredientes y por la forma de elaborarla. Es aquello de donde había un agua le vamos echando lo que cada uno tenía en su casa para hacer esa olla que durase un día ó 16, porque se iba estirando en función de las posibilidades de cada hogar", ha añadido.

En torno a las 20.00 horas, y ya sin la presencia de Pepe Rodríguez y los otros chefs llegados de otras parte de España, cientos de personas recogieron sus respectivas raciones. Para ello depositaron realizaron un donativo de un euro. El montante total se entregará a Manos Unidas para colaborar en sus proyectos de acción social en países en vías de desarrollo.

De esta forma, Vila-real relanza sus jornadas gastronómicas Mengem a Vila-real… olla de la Plana para convertirlas en una cita culinaria de referencia a nivel autonómico y nacional. Con este objetivo, el Ayuntamiento, la Asociación de Hostelería y Ocio de Vila-real (Ashiovi) y la Asociación Gastronómica de Vila-real unen fuerzas y organizan esta 12ª edición , después del obligado parón al que obligó la pandemia del covid-19.