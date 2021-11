Menos alcohol pero más porros entre los jóvenes de Vila-real durante la pandemia

Menos consumo de alcohol, pero un incremento del de cannabis entre los jóvenes de Vila-real durante la pandemia del covid.19. Así se desprende de la encuesta promovida por la Unitat de Prevenció Comunitàri de Conductes Addictives (UPCCA) de Vila-real entre los estudiantes de Vila-real. El objetivo de la misma no ha sido otro que determinar cómo han afectado las restricciones y los cambios de las relaciones sociales respecto a las conductas en el consumo de drogas entre los vila-realenses más jóvenes a lo largo de la crisis sanitaria.

El estudio en cuestión permite dilucidar los cambios que la llegada del covid-19 produjo en el consumo de alcohol, tabaco y marihuana, pero también en otras conductas que pueden ser adictivas, como los juegos de azar o de apuestas deportivas on line. Según explica el técnico de la UPCCA, José Gisbert, “las restricciones de movilidad, reunión y el acceso a locales que suministran bebidas alcohólicas y la suspensión de las fiestas patronales debido a la pandemia del coronavirus frenaron de modo importante el consumo de bebidas alcohólicas entre los adolescentes de Vila-real”. En cambio, según Gisbert, “a los adolescentes que antes de la pandemia acostumbraban a fumar porros les afectaron todavía más las restricciones del estado de alarma, aunque en este caso el resultado fue que muchos fumaron más”.

Según los datos de este estudio, en el que han participado 2.345 estudiantes de Secundaria (ESO) y de Formación Profesional Básica (FPB) de Vila-real, más de la mitad de los adolescentes (58,3%) que acostumbraban a beber alcohol antes de la pandemia redujeron su consumo o se abstuvieron de beber mientras duró el estado de alarma, mientras que sólo un 20,7% bebió más. Según Gisbert, “la forma habitual de tomar alcohol de los jóvenes es con los amigos y fuera de casa, en locales de ocio, la calle o en las peñas durante las fiestas. A diferencia de muchos adultos, ellos no suelen beber para mitigar estados de ánimo de incertidumbre, miedo o ansiedad, sino para divertirse y pasarlo bien con los amigos. Y con aquellas restricciones, consumir bebidas espirituosas sin amigos y sin fiesta carecía de sentido”.

Entre los fumadores, y aunque el coronavirus ha provocado cambios en el 85,6%, según la encuesta, el porcentaje de adolescentes que fumaron menos o dejaron de fumar (43,2%) es similar al de aquellos que aumentaron el número de cigarrillos (42,3%).

Las restricciones sociales por la pandemia afectaron más a los consumidores de marihuana en sus diferentes formatos. El 92,9% de quienes fumaban porros antes de aparecer el coronavirus modificaron la frecuencia de su consumo a partir de marzo de 2020: casi el 50% dijo haber fumado más, pero otro 32% redujo su consumo y cerca del 12% optó por no fumar. Entre los varones consumidores, más de la mitad fumó más durante el estado de alarma.

Apuestas on line

En cuanto a las apuestas on line en juegos de azar así como las de tipo deportivo, el resultado de la encuesta evidencia que si bien en la pandemia la mayoría de la población aumentó el tiempo de conexión a internet y a los dispositivos móviles, y especialmente los más jóvenes con los videojuegos, no varió el porcentaje de estudiantes de la ESO y FPB que gastó dinero en este tipo de apuestas en línea. Así, tan solo el 4,5% de los encuestados lo hizo al menos en una ocasión, porcentaje similar al 5% que la UPCCA obtuvo en la encuesta administrada a finales del 2018. Por sexos, sólo el 1% de mujeres que estudian Secundaria o FPB en Vila-real dijeron haber apostado en juegos de azar on line, mientras que en el caso de los adolescentes varones la cifra es del 7,4%.

La concejala de Sanidad, Silvia Gómez, destaca la importante labor que realiza la UPCCA desde hace 15 años para "sensibilizar y prevenir sobre los riesgos derivados del consumo de sustancias adictivas entre los estudiantes de Vila-real, y sobre otras conductas adictivas como, por ejemplo, apostar en juegos de azar". Y añade: “En estos momentos, y después del impacto que ha tenido el coronavirus en las conductas sociales, el trabajo de la UPCCA es más necesario que nunca para analizar las secuelas que esta pandemia ha causado en los adolescentes, sobre todo en la salud mental de los menores y en la forma en que estos retomarán el consumo de alcohol y demás sustancias adictivas una vez desaparezcan todas las restricciones que ha impuesto la pandemia”.