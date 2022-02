Pau Francisco Torres nació en Vila-real hace 25 años. Pese a su juventud ya ha conseguido el título en la Europa League, una medalla de plata en los últimos Juegos Olímpicos y es semifinalista en la Eurocopa con la selección española. Sin duda, una carrera envidiable que merece todos los aplausos que ha recibido. Por su parte, Paula García Montón nació también en Vila-real, en su caso hace 23 años. Concluyó el Bachillerato con una nota de 9,8 sobre 10, finalizó la carrera de Derecho como la mejor de su promoción en la Universitat Jaume I, está considerada como una de las mejores graduadas de toda España y tras cursar un máster está valorando emprender un doctorado y las oposiciones a jueza. A Pau le conoce todo el pueblo y cualquier aficionado al fútbol medianamente documentado. La situación de Paula es hoy bien distinta a la de su ‘paisano’, pues pese a sus méritos lo único que pide es una oportunidad que le permita hacer valer sus excelentes calificaciones. “Es muy difícil encontrar trabajo cuando acabamos la carrera porque lo que más se valora es la experiencia y como no nos dan oportunidades, no podemos coger práctica. Estamos en el limbo”, lamenta.

La joven de Vila-real ha concluido el máster de acceso a la abogacía y está preparándose el examen estatal para colegiarse y poder ejercer como abogada. Todo el proceso se prolonga durante un año y medio, pero como decía la protagonista de esta historia, el título y las excelentes calificaciones –ocho matrículas de honor adornan su currículum-, no le garantizan nada. Es por ello que está valorando un ‘plan B’, prepararse unas oposiciones a jueza: “Siempre me ha gustado la carrea judicial y quiero hacer también un doctorado”.

Secretos para sacar buenas notas

Muchos estudiantes de Derecho pensarán que no es necesario como Paula estar entre los mejores del Ranking Nacional 2021 de la Sociedad Española de Excelencia Académica, pero que sepan quienes quieren seguir los pasos de la joven que “tampoco hay que renunciar a tantas cosas para sacar buenas notas. La clave está en organizarse y al menos en la UJI vas trabajando tranquilamente durante el curso y es en época de exámenes cuando sí tienes que perdonar bastante vida social”.

Paula asegura que al margen de sus notas han valorado en este reconocimiento de SEDEA “toda la formación añadida a la carrera”, pues no se ha perdido un curso ni conferencia: “He asistido a tantos seminarios como he podido. La carrera de Derecho puede resultar dura, pero a mí me ha servido para responder a muchas inquietudes. Una vez dentro he visto cuánto me gustaba”. Sí es cierto, añade la vila-realense, que estos últimos años no han sido un camino de rosas: “Mi elección por Derecho no fue vocacional, pero aspiraba a comprender qué pasaba en la sociedad y creí que era la que más se adaptaba. A veces cuando ves que las cosas no salen como quieres puedes pensar que te has equivocado, pero al final ves que ha valido la pena y has disfrutado”.

El futuro de una alumna ejemplar

¿Y ahora qué? Es la pregunta que más le formulan familiares y amigos a esta graduada: “Por ahora solo pienso en aprobar el examen para ser abogada y después ya valoraré si pasar un buen tiempo estudiando para ser jueza, que es algo que me gusta y valoro”. Tras estudiar en el Instituto Francesc Tàrrega de Vila-real, donde obtuvo el premio de excelencia, Paula sigue cosechando reconocimientos. El que más agradece, eso sí, es el de sus padres: “Están muy orgullosos y me hace feliz porque me han inculcado la cultura del esfuerzo y de que hay que currar mucho. Animo a los jóvenes a estudiar y a luchar por conseguir lo que quieren. La motivación sale sola; más tarde o más temprano, pero llega”.