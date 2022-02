Podem suspende de militancia a Ventura Chalmeta por la moción sobre la bandera de España en los colegios pese a sus disculpas

El edil de Unides Podem en Vila-real, José Ramón Ventura Chalmeta, ha publicado este viernes–a través de Twitter-- un comunicado en el que pide disculpas por el voto a favor de la moción de VOX, con enmiendas del PSPV y PP, acerca de la colocación de la bandera de España en los centros educativos: “Desde aquí quiero transmitir y comunicar mis disculpas a todas las personas que forman parte y confían en el proyecto de Unides Podem por no haber representado con rigor nuestra posición política”, indica el concejal de la Confluència d'Esquerres.

Pese a las disculpas de Ventura Chalmeta, Podem en la Comunitat Valenciana ha abierto un expediente y suspendido cautelarmente de militancia al edil, a raíz del voto que emitió en el pleno del pasado martes. Así lo han confirmado desde la formación a Mediterráneo esta mañana de viernes, insistiendo en que su base “antifascista” y la necesidad de hacer un “cordón democrático” a Vox. Una decisión, la de la suspensión cautelar, que “ha de ir por la vía orgánica de garantías del partido” y que proseguirá el curso que establecen los estatutos del partido.

Con todo, ha indicado el concejal, las enmiendas del PSPV –con el que comparte equipo de gobierno--, así como las aportadas por los populares, buscaban “cambiar el sentido y el propósito a una moción que había presentado VOX, pasando de la exigencia de denunciar a los consejos de dirección de los colegios que no pusieran la bandera española a quedar como la obligada información a estos de la existencia de la ley 39/1981, de 28 de octubre”.

Un asunto que ha levantado polémica por las redes sociales y el PSPV denunció una "manipulación" con el uso de una fake news, ya que se modificó el documento de la enmienda a la moción presentado por los socialistas, adjuntando los logos de la Confluència d'Esquerres y de Vox, para simular que fue una propuesta conjunta.

Ventura Chalmeta ha justificado en su explicación que “no presté la debida atención, por la premura que se presentaron las enmiendas, no lo contrasté con mi partido y por tanto no cumplí con mis obligaciones, cruzando una línea roja de mi organización en relación a la ultraderecha, además para alimentar una guerra de banderas que a nadie interesa ni conviene en Vila-real”.

El concejal se ha puesto a disposición de la formación tanto a nivel local como autonómico “para informarles de lo sucedido y esperar las decisiones políticas que se deriven”. Ventura Chalmeta ha insistido en su “compromiso antifascista, que creo demostrado en mis intervenciones, en especial en mi intervención en ese punto del citado pleno” aunque ha asegurado que, “en tiempos de auge de la ultraderecha, no podemos permitirnos ni el más pequeño despiste”.

Reacción "excesiva"

Desde el equipo de gobierno de la localidad que lidera el PSPV, en pacto con Unides Podem, han considerado “excesiva” esta decisión de la formación morada, aunque “cada partido es soberano de actuar como considere”. “No se ha hecho nada para alimentar a la ultraderecha, sino que, con las enmiendas, se eliminó el sentido de lo que exigía VOX. Hubo otros dos puntos, no solo el referente a los colegios, y las posturas quedan claras si se ve el pleno. No creemos que nadie haya de tomar medidas por esto”, ha apuntado el portavoz del equipo de gobierno, Javier Serralvo.

El socialista también ha cargado contra Compromís por alentar una “manipulación”. “Este no es el Compromís que conocíamos –fueron socios de gobierno durante los dos mandatos anteriores--, el que trabajaba por Vila-real”, ha reprobado Serralvo, para zanjar que el partido nacionalista, en otras esferas políticas, ha compartido voto con VOX sin que se les haya cuestionado.